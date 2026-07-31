В Ростове-на-Дону потушили пожар в здании Росреестра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В здании Росреестра в Ростове-на-Дону произошло возгорание.
- Пожар был ликвидирован в 11:40.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Росреестра в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что 59 человек и 21 единица техники работают на месте пожара в здании Росреестра.
"Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, 22. В 11.40 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.