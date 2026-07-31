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В Ростове-на-Дону потушили пожар в здании Росреестра - РИА Новости, 31.07.2026
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12:44 31.07.2026
В Ростове-на-Дону потушили пожар в здании Росреестра

МЧС: пожар в здании Росреестра в Ростове-на-Дону ликвидирован

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В здании Росреестра в Ростове-на-Дону произошло возгорание.
  • Пожар был ликвидирован в 11:40.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Росреестра в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что 59 человек и 21 единица техники работают на месте пожара в здании Росреестра.
"Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, 22. В 11.40 пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
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