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СМИ раскрыли, как Маск унизил Зеленского во время его визита в США - РИА Новости, 31.07.2026
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16:53 31.07.2026
СМИ раскрыли, как Маск унизил Зеленского во время его визита в США

Atlantic: Маск отказался встречаться с Зеленским во время его визита в США

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время его поездки в США.
  • Зеленский хотел заручиться разрешением у Маска использовать Starlink для наведения ударных дронов на территории России, но президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа на этот вопрос.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск решил не встречаться с Владимиром Зеленским во время его поездки в США, пишет The Atlantic.
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"Во время своего визита в США на этой неделе Зеленский попросил встретиться с Маском <…>, но миллиардер отказался", — говорится в публикации.
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Кроме того, Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом хотел заручиться разрешением у Маска использовать Starlink для наведения ударных дронов на территории России, но глава американской администрации не дал однозначного ответа, что ставит под сомнение будущее такого плана, отметили журналисты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Маска о том, что Россию не удастся заставить отвести войска, предложила ему "отвести Starlink", чтобы люди перестали погибать.
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