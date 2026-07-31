Маск сравнил миграционный кризис в Испании с фильмом "Война миров Z"

Краткий пересказ от РИА ИИ Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z».

Маск предупредил, что бюджет Испании может быть разрушен из-за предоставления бесплатных благ нелегальным мигрантам.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с сюжетом фильма "Война миров Z" и предупредил об опасности разрушения бюджета Испании.

В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.

"Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек", - написал Маск в социальной сети Х

Он также сравнил неконтролируемую миграцию с фильмом "Война миров Z" - боевиком о зомби, главную роль в котором исполнил Брэд Питт.