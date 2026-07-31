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Маск сравнил миграционный кризис в Испании с фильмом "Война миров Z" - РИА Новости, 31.07.2026
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02:33 31.07.2026
Маск сравнил миграционный кризис в Испании с фильмом "Война миров Z"

Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом "Война миров Z"

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z».
  • Маск предупредил, что бюджет Испании может быть разрушен из-за предоставления бесплатных благ нелегальным мигрантам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с сюжетом фильма "Война миров Z" и предупредил об опасности разрушения бюджета Испании.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком.
"Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек", - написал Маск в социальной сети Х.
Он также сравнил неконтролируемую миграцию с фильмом "Война миров Z" - боевиком о зомби, главную роль в котором исполнил Брэд Питт.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил кризис в Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.
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В миреИспанияСеутаАфрикаИлон МаскБрэд ПиттКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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