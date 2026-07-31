Мобильный трафик в "Максе" будет бесплатным для клиентов крупных операторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абоненты МТС, "Мегафона", "Билайна" и Т2 смогут бесплатно пользоваться приложением "Макс" с 1 августа.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Абоненты крупных мобильных операторов смогут бесплатно пользоваться "Максом" с 1 августа, сообщила пресс-служба национальной платформы.
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"Использование "Макс" не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям", — говорится в релизе.
Речь идет об абонентах МТС, "Мегафона", "Билайна" и Т2, с которыми нацплатформа подписала соглашение.
"Макс" позволяет обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включили в реестр российского программного обеспечения.
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