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Мобильный трафик в "Максе" будет бесплатным для клиентов крупных операторов - РИА Новости, 31.07.2026
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11:06 31.07.2026 (обновлено: 14:47 31.07.2026)
Мобильный трафик в "Максе" будет бесплатным для клиентов крупных операторов

Абоненты МТС, "Мегафона", "Билайна" и Т2 смогут бесплатно пользоваться "Максом"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлатформа "Макс"
Платформа Макс - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Платформа "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абоненты МТС, "Мегафона", "Билайна" и Т2 смогут бесплатно пользоваться приложением "Макс" с 1 августа.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Абоненты крупных мобильных операторов смогут бесплатно пользоваться "Максом" с 1 августа, сообщила пресс-служба национальной платформы.
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В "Максе" появилась новая функция по созданию историй
22 июля, 17:56
"Использование "Макс" не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям", — говорится в релизе.
Речь идет об абонентах МТС, "Мегафона", "Билайна" и Т2, с которыми нацплатформа подписала соглашение.
"Макс" позволяет обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение включили в реестр российского программного обеспечения.
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