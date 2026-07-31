Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный ВСУ рассказал, как коммунальщиков заставляли идти на Майдан - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 31.07.2026
Экс-военный ВСУ рассказал, как коммунальщиков заставляли идти на Майдан

Экс-военный ВСУ Липко: коммунальщиков принудительно отправляли на Майдан

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2014 году коммунальные службы Украины принудительно отправляли своих сотрудников на Майдан под угрозой увольнения, рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко.
  • Среди них были работники жилищно-эксплуатационных служб, а также дорожных и озеленительных предприятий.
КУРСК, 31 июл — РИА Новости. Коммунальные службы Украины принудительно отправляли своих сотрудников в 2014 году на Майдан под угрозой увольнения, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, назначенный в то время старшим от своего предприятия.
В ноябре 2013 года главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — заняли сторонники евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину.
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ездил на Майдан за деньги
25 мая, 07:18
По словам Липко, на Майдан отправляли сотрудников не только жилищно-эксплуатационных служб, но и дорожных и озеленительных предприятий, таких как "Автодор" и "Зелентрест".
"Коммунальные службы отправляли на Майдан. Как командировки, добровольно-принудительно. Коммунальщиков, начиная от дворников, заканчивая верхушкой, отправляли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, он сам был назначен старшим от своего предприятия, но сумел увести людей подальше, и им не хватило автобусов для поездки на Майдан.
"Это ситуация, что необходимо увольняться. Я ушел в отпуск и после чего и уволился из-за этих событий... Угрожали увольнением. Я слышал после того, как я уволился, второй партии уже платили, да", — добавил Липко.
Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Азаров объяснил бесполезность митингов на Украине
26 июля, 14:54
 
В миреУкраинаРоссияКиевВиктор ЯнуковичВооруженные силы УкраиныЕвросоюзАвтодор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала