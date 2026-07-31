Краткий пересказ от РИА ИИ В 2014 году коммунальные службы Украины принудительно отправляли своих сотрудников на Майдан под угрозой увольнения, рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко.

Среди них были работники жилищно-эксплуатационных служб, а также дорожных и озеленительных предприятий.

КУРСК, 31 июл — РИА Новости. Коммунальные службы Украины принудительно отправляли своих сотрудников в 2014 году на Майдан под угрозой увольнения, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, назначенный в то время старшим от своего предприятия.

В ноябре 2013 года главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — заняли сторонники евроинтеграции сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину.

По словам Липко, на Майдан отправляли сотрудников не только жилищно-эксплуатационных служб, но и дорожных и озеленительных предприятий, таких как "Автодор" и "Зелентрест".

"Коммунальные службы отправляли на Майдан. Как командировки, добровольно-принудительно. Коммунальщиков, начиная от дворников, заканчивая верхушкой, отправляли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, он сам был назначен старшим от своего предприятия, но сумел увести людей подальше, и им не хватило автобусов для поездки на Майдан.

"Это ситуация, что необходимо увольняться. Я ушел в отпуск и после чего и уволился из-за этих событий... Угрожали увольнением. Я слышал после того, как я уволился, второй партии уже платили, да", — добавил Липко.