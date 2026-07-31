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Юрист рассказал, когда Лерчек должна оплатить назначенный судом штраф - РИА Новости, 31.07.2026
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21:49 31.07.2026
Юрист рассказал, когда Лерчек должна оплатить назначенный судом штраф

РИА Новости: Лерчек обязана оплатить штраф в 763,5 млн рублей в течение 60 дней

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.
  • Чекалина обязана выплатить штраф более 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней после вступления приговора в силу.
  • Возможно предоставление рассрочки выплаты штрафа на срок до пяти лет.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденная на пять лет условно блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обязана оплатить назначенный судом штраф более 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней, но может попросить отсрочку на пять лет, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аргановский.
Суд в Москве в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее на более 763,5 миллиона рублей.
«
"Осужденный обязан выплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в силу, но возможна рассрочка до 5 лет", - сказал Аргановский, опрошенный в качестве эксперта.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Если она не погасит штраф, условный срок могут заменить на реальное лишение свободы.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
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