Юрист рассказал, когда Лерчек должна оплатить назначенный судом штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.
- Чекалина обязана выплатить штраф более 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней после вступления приговора в силу.
- Возможно предоставление рассрочки выплаты штрафа на срок до пяти лет.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденная на пять лет условно блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обязана оплатить назначенный судом штраф более 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней, но может попросить отсрочку на пять лет, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аргановский.
Суд в Москве в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее на более 763,5 миллиона рублей.
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"Осужденный обязан выплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в силу, но возможна рассрочка до 5 лет", - сказал Аргановский, опрошенный в качестве эксперта.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Если она не погасит штраф, условный срок могут заменить на реальное лишение свободы.
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
Вчера, 19:15