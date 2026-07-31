Юрист рассказал, когда Лерчек должна оплатить назначенный судом штраф

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденная на пять лет условно блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обязана оплатить назначенный судом штраф более 763,5 миллиона рублей в течение 60 дней, но может попросить отсрочку на пять лет, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аргановский.