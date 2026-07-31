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Суд уточнил сумму назначенного Лерчек штрафа - РИА Новости, 31.07.2026
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21:04 31.07.2026
Суд уточнил сумму назначенного Лерчек штрафа

РИА Новости: суд уточнил сумму штрафа, назначенного Лерчек, свыше 763,5 млн руб

© РИА Новости / Евгений БиятовБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Валерия Чекалина признана виновной в незаконных валютных операциях.
  • Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа более чем на 763,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Штраф более чем на 763,5 миллиона рублей назначен блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в рамках приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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"Чекалина Валерия Валерьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 763 573 551 рубля", - сообщили в пресс-службе.
По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу более 251,6 миллиона рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.
Блогер свою вину не признала. В ходе последнего слова она просила суд не назначать ей штраф. Защита пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы.
Ранее по этому делу к реальным срокам были приговорены бывший муж блогера Артем Чекалин (семь лет колонии) и бизнес-партнер Роман Вишняк (2,5 года колонии).
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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