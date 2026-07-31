Суд уточнил сумму назначенного Лерчек штрафа

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Валерия Чекалина признана виновной в незаконных валютных операциях.

Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафа более чем на 763,5 миллиона рублей.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Штраф более чем на 763,5 миллиона рублей назначен блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в рамках приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

« "Чекалина Валерия Валерьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ , ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 763 573 551 рубля", - сообщили в пресс-службе.

По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу более 251,6 миллиона рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Блогер свою вину не признала. В ходе последнего слова она просила суд не назначать ей штраф. Защита пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы.