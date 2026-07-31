Юрист рассказал, когда Лерчек сможет претендовать на УДО

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"Если приговор останется без изменений и вступит в силу, то после успешного окончания испытательного срока условное осуждение будет считаться отбытым. Для этого ей необходимо соблюдать все возложенные судом обязанности и не совершать новых преступлений", - сказал собеседник агентства.