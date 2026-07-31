Юрист рассказал, когда Лерчек сможет претендовать на УДО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и оштрафована на 765 миллионов рублей.
- Валерии Чекалиной на три года запрещено администрирование сайтов.
- Если приговор вступит в силу, Валерия Чекалина сможет освободиться от условного наказания досрочно, доказав свое исправление и отбыв не менее половины испытательного срока.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная на пять лет условно, сможет освободиться от наказания, если исправится и по истечении половины испытательного срока, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
Суд в Москве ранее в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее на 765 миллионов рублей. Кроме того, блогеру на три года запретили администрирование сайтов.
Лерчек приговорили к условному сроку
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Липин отметил, что в настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, и у Чекалиной сохраняется право на его апелляционное обжалование.
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"Если приговор останется без изменений и вступит в силу, то после успешного окончания испытательного срока условное осуждение будет считаться отбытым. Для этого ей необходимо соблюдать все возложенные судом обязанности и не совершать новых преступлений", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что обратиться с вопросом о досрочной отмене условного срока по части 1 статьи 74 УК РФ "Отмена условного осуждения" можно не ранее, чем после истечения половины испытательного срока.
Липин подчеркнул, что также суд может отменить условный срок досрочно, если Чекалина докажет свое исправление и отбудет не менее половины испытательного срока.
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
Вчера, 19:15