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Юрист рассказал, когда Лерчек сможет претендовать на УДО - РИА Новости, 31.07.2026
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20:32 31.07.2026
Юрист рассказал, когда Лерчек сможет претендовать на УДО

РИА Новости: УДО для Лерчек возможно только после половины испытательного срока

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приговорена к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и оштрафована на 765 миллионов рублей.
  • Валерии Чекалиной на три года запрещено администрирование сайтов.
  • Если приговор вступит в силу, Валерия Чекалина сможет освободиться от условного наказания досрочно, доказав свое исправление и отбыв не менее половины испытательного срока.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная на пять лет условно, сможет освободиться от наказания, если исправится и по истечении половины испытательного срока, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
Суд в Москве ранее в пятницу приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, также он оштрафовал ее на 765 миллионов рублей. Кроме того, блогеру на три года запретили администрирование сайтов.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Лерчек приговорили к условному сроку
Вчера, 19:14
Липин отметил, что в настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, и у Чекалиной сохраняется право на его апелляционное обжалование.
«
"Если приговор останется без изменений и вступит в силу, то после успешного окончания испытательного срока условное осуждение будет считаться отбытым. Для этого ей необходимо соблюдать все возложенные судом обязанности и не совершать новых преступлений", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что обратиться с вопросом о досрочной отмене условного срока по части 1 статьи 74 УК РФ "Отмена условного осуждения" можно не ранее, чем после истечения половины испытательного срока.
Липин подчеркнул, что также суд может отменить условный срок досрочно, если Чекалина докажет свое исправление и отбудет не менее половины испытательного срока.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
Вчера, 19:15
 
МоскваРоссияВалерия ЧекалинаАссоциация юристов России
 
 
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