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Лерчек придется ежемесячно отмечаться у инспектора - РИА Новости, 31.07.2026
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20:20 31.07.2026
Лерчек придется ежемесячно отмечаться у инспектора

РИА Новости: юрист заявил, что Лерчек нужно ежемесячно отмечаться у инспектора

© РИА Новости / Евгений БиятовБлогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) назначено пять лет условно по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ.
  • Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей и на три года запретили администрирование сайтов.
  • Лерчек обязана ежемесячно отмечаться у инспектора в надзорных органах.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина), осужденной на пять лет условно, необходимо будет отмечаться у инспектора ежемесячно, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
В пятницу Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ. Также суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов. Блогер свою вину не признает.
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По словам Михальчика, Чекалина обязана отмечаться в надзорных органах.
«
"Условный срок, конечно же, это достаточно комфортная альтернатива сроку реальному… Суд может указать необходимое количество посещений органов исполнения наказания, но, как правило, это раз или два в месяц. Человек просто приезжает, отмечается, показывается инспектору, что он живет законопослушной жизнью", - рассказал он.
Однако при нарушении этого правила орган исполнительной инспекции может ходатайствовать о замене условного срока реальным, добавил собеседник агентства.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому делу к семи годам колонии приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина и бизнес-партнера Романа Вишняка - к 2,5 годам колонии.
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