Лерчек придется ежемесячно отмечаться у инспектора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) назначено пять лет условно по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ.
- Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей и на три года запретили администрирование сайтов.
- Лерчек обязана ежемесячно отмечаться у инспектора в надзорных органах.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина), осужденной на пять лет условно, необходимо будет отмечаться у инспектора ежемесячно, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
В пятницу Гагаринский суд приговорил Лерчек к пяти годам условно по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ. Также суд оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов. Блогер свою вину не признает.
По словам Михальчика, Чекалина обязана отмечаться в надзорных органах.
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"Условный срок, конечно же, это достаточно комфортная альтернатива сроку реальному… Суд может указать необходимое количество посещений органов исполнения наказания, но, как правило, это раз или два в месяц. Человек просто приезжает, отмечается, показывается инспектору, что он живет законопослушной жизнью", - рассказал он.
Однако при нарушении этого правила орган исполнительной инспекции может ходатайствовать о замене условного срока реальным, добавил собеседник агентства.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому делу к семи годам колонии приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина и бизнес-партнера Романа Вишняка - к 2,5 годам колонии.