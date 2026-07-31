Лерчек придется ежемесячно отмечаться у инспектора

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"Условный срок, конечно же, это достаточно комфортная альтернатива сроку реальному… Суд может указать необходимое количество посещений органов исполнения наказания, но, как правило, это раз или два в месяц. Человек просто приезжает, отмечается, показывается инспектору, что он живет законопослушной жизнью", - рассказал он.