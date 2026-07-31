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Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор Лерчек - РИА Новости, 31.07.2026
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19:59 31.07.2026 (обновлено: 20:11 31.07.2026)
Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор Лерчек

РИА Новости: защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор блогеру Лерчек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, оштрафовал ее на 765 миллионов рублей и запретил администрирование сайтов на три года.
  • Защита Валерии Чекалиной пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы на приговор.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы на приговор Гагаринского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости участник процесса.
Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов.
«
"Сегодня все устали и будут отдыхать. Решение по апелляции пока не принято", — сказал собеседник агентства.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Блогер свою вину не признает.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) перед началом заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
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