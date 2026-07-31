Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор Лерчек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский районный суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, оштрафовал ее на 765 миллионов рублей и запретил администрирование сайтов на три года.
- Защита Валерии Чекалиной пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы на приговор.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) пока не приняла решения о подаче апелляционной жалобы на приговор Гагаринского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости участник процесса.
Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов.
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"Сегодня все устали и будут отдыхать. Решение по апелляции пока не принято", — сказал собеседник агентства.
Чекалиной инкриминировали совершение валютных операций с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
Блогер свою вину не признает.
Лерчек оштрафовали на 765 миллионов рублей
Вчера, 19:15