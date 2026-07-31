Лерчек в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей.
- В последнем слове Лерчек заявила о своей невиновности и просила суд не назначать ей штраф.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф, сообщил РИА Новости источник.
В пятницу прокурор в ходе прений запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
"В последнем слове среди прочего Чекалина просила не назначать ей штраф", - сказал собеседник агентства.
Выступая в суде с последним словом, женщина заявила о своей невиновности.
Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.