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Лерчек в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф - РИА Новости, 31.07.2026
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18:23 31.07.2026
Лерчек в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф

Лерчек заявила о невиновности и попросила суд не назначать штраф

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей.
  • В последнем слове Лерчек заявила о своей невиновности и просила суд не назначать ей штраф.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф, сообщил РИА Новости источник.
В пятницу прокурор в ходе прений запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
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"В последнем слове среди прочего Чекалина просила не назначать ей штраф", - сказал собеседник агентства.
Выступая в суде с последним словом, женщина заявила о своей невиновности.
Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
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