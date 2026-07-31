Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Лерчек в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей.

В последнем слове Лерчек заявила о своей невиновности и просила суд не назначать ей штраф.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф, сообщил РИА Новости источник.

В пятницу прокурор в ходе прений запросил для блогера наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1,2 миллиарда рублей. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

"В последнем слове среди прочего Чекалина просила не назначать ей штраф", - сказал собеседник агентства.

Выступая в суде с последним словом, женщина заявила о своей невиновности.

Блогеру инкриминируют совершение валютных операций с использованием подложных документов. По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела в ОАЭ более 250 миллионов рублей.