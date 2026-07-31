Лерчек приехала в Гагаринский суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в Гагаринский районный суд Москвы для представления доказательств по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.
- В пятницу защита представит доказательства, после чего пройдут прения сторон, и возможно, приговор будет оглашен 3 августа.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в Гагаринский районный суд Москвы, где в пятницу сторона защиты представит свои доказательства, после чего пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
От комментариев журналистам блогер отказалась.
В пятницу защита представит доказательства, затем прокурор запросит наказание, последуют выступления адвокатов, последнее слово подсудимой, и суд удалится на вынесение приговора. Один из участников процесса ранее сообщил РИА Новости, что приговор может быть оглашен 3 августа.
Чекалиной инкриминируют часть 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по подложным документам). По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за границу порядка 251 миллиона рублей.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Прокуратура требовала вернуть Лерчек под домашний арест из-за покупки на ее имя железнодорожных билетов в мае, однако суд оставил ей запрет определенных действий.
Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина (семь лет колонии) и бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года колонии).