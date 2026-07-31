Рейтинг@Mail.ru
В Латвии не хотят кормить Киев при его вступлении в ЕС, заявил экс-депутат - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 31.07.2026
В Латвии не хотят кормить Киев при его вступлении в ЕС, заявил экс-депутат

Экс-депутат Мамыкин: жители Латвии не хотят кормить Киев, когда она вступит в ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Латвии не нравится идея вступления Украины в Евросоюз, потому что им придется содержать ее за счет своих налогов, рассказал бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
  • По словам Мамыкина, вступление Латвии в состав Евросоюза усугубило социальные и экономические проблемы в республике.
  • Бывший европарламентарий отметил, что прибалтийские власти не станут устраивать референдумы против вступления Украины в ЕС.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителям Латвии не нравится идея вступления Украины в Евросоюз, потому что им придется содержать ее за счет своих налогов, рассказал РИА Новости бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
По его словам, вступление Латвии в состав Евросоюза лишь усугубило социальные и экономические проблемы в республике, в основном связанные с закрытием крупных предприятий, оттоком молодежи, сокращением рабочих мест.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат из Риги
17 мая, 01:38
"Народ такого ЕС больше не хочет. А принимать в ЕС Украину, чтобы ее продолжать кормить нашими налогами, народ не хочет еще больше", - сказал Мамыкин.
При этом бывший европарламентарий отметил, что прибалтийские власти не станут устраивать в своих республиках референдумы против вступления Украины в ЕС, как это сделал, к примеру, бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. "Политические элиты Прибалтики даже не будут спрашивать свое население", - заключил он.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Нам нужно": премьер Латвии сделал необычное признание об Украине
27 июня, 04:58
 
В миреЛатвияУкраинаКиевАндрей МамыкинВиктор ОрбанЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала