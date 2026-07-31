В Латвии не хотят кормить Киев при его вступлении в ЕС, заявил экс-депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителям Латвии не нравится идея вступления Украины в Евросоюз, потому что им придется содержать ее за счет своих налогов, рассказал бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

По словам Мамыкина, вступление Латвии в состав Евросоюза усугубило социальные и экономические проблемы в республике.

Бывший европарламентарий отметил, что прибалтийские власти не станут устраивать референдумы против вступления Украины в ЕС.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителям Латвии не нравится идея вступления Украины в Евросоюз, потому что им придется содержать ее за счет своих налогов, рассказал РИА Новости бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

По его словам, вступление Латвии в состав Евросоюза лишь усугубило социальные и экономические проблемы в республике, в основном связанные с закрытием крупных предприятий, оттоком молодежи, сокращением рабочих мест.

"Народ такого ЕС больше не хочет. А принимать в ЕС Украину, чтобы ее продолжать кормить нашими налогами, народ не хочет еще больше", - сказал Мамыкин.

При этом бывший европарламентарий отметил, что прибалтийские власти не станут устраивать в своих республиках референдумы против вступления Украины в ЕС, как это сделал, к примеру, бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. "Политические элиты Прибалтики даже не будут спрашивать свое население", - заключил он.