Врач рассказал, сколько кваса безопасно пить в день

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Даниил Тринц считает, что здоровым взрослым можно выпивать 200–400 миллилитров кваса в день.

Квас должен быть комнатной или умеренно прохладной температуры, чтобы избежать спазма сосудов.

Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один-два стакана кваса можно выпивать в день без угрозы для здоровья, считает врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 миллилитров в день, это соответствует одному-двум стаканам, рассказал Тринц интернет-изданию "Газета.ru" . По его словам, желательно, чтобы напиток был комнатной или умеренно прохладной температуры, это позволит "избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле".

Кроме того, врач отметил, что в жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара или чистая питьевая вода.