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Врач рассказал, сколько кваса безопасно пить в день - РИА Новости, 31.07.2026
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15:08 31.07.2026 (обновлено: 15:09 31.07.2026)
Врач рассказал, сколько кваса безопасно пить в день

Врач Тринц: один-два стакана кваса можно пить в день без угрозы для здоровья

CC BY 2.0 / Andrij Bulba / Хлебный квас
Хлебный квас - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
CC BY 2.0 / Andrij Bulba /
Хлебный квас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Даниил Тринц считает, что здоровым взрослым можно выпивать 200–400 миллилитров кваса в день.
  • Квас должен быть комнатной или умеренно прохладной температуры, чтобы избежать спазма сосудов.
  • Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один-два стакана кваса можно выпивать в день без угрозы для здоровья, считает врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 миллилитров в день, это соответствует одному-двум стаканам, рассказал Тринц интернет-изданию "Газета.ru". По его словам, желательно, чтобы напиток был комнатной или умеренно прохладной температуры, это позволит "избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле".
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Кроме того, врач отметил, что в жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара или чистая питьевая вода.
"Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов", - предупредил Тринц.
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