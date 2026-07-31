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Кондратьев рассказал о запрете стройки жилья у моря - РИА Новости, 31.07.2026
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Краснодарский край
 
09:42 31.07.2026
Кондратьев рассказал о запрете стройки жилья у моря

Закон Кубани о запрете стройки жилья у моря стимулировал рост номерного фонда

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Закон Краснодарского края 2021 года о запрете строительства жилья в 500-метровой зоне от моря стимулировал рост номерного фонда в регионе в полтора раза - с менее чем 31 тысячи гостиничных номеров до порядка 45 тысяч, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"В 2021 году мы приняли краевой закон о запрете строительства жилья в 500-метровой зоне от моря, в результате отельеры получили доступ к лучшим курортным локациям, и бизнесу стало выгодно вкладывать средства в их развитие. Номерной фонд высокой звездности… вырос в полтора раза. В 2021 году таких номеров было чуть меньше 31 тысячи, а сегодня уже порядка 45 тысяч", - сказал Кондратьев журналистам.
Только в этом году в регионе создадут более 10 тысяч новых гостиничных номеров, отметил глава Кубани. Он уточнил, что прирост происходит преимущественно за счет новых сетевых отелей. Так, пять лет назад было лишь 50 отелей, работающих по системе "все включено", сегодня - 87.
"Запуск таких объектов особенно важен – он помогает привлекать туристов на наши курорты круглый год", - пояснил Кондратьев.
Губернатор напомнил, что для инвесторов в туристической сфере, которые реализуют проекты в Краснодарском крае, доступны два десятка мер государственной поддержки. Например, отельеры могут рассчитывать на вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии, льготные займы. В регионе также действует краевая льгота, благодаря которой инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество организаций.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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