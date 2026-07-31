Жительница Крыма получила 15 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жительницу Бахчисарайского района к 15 годам колонии за перечисление средств на нужды ВСУ, сообщила прокуратура республики.

"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в ведомстве