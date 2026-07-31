Жительница Крыма получила 15 лет колонии за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам колонии за госизмену.
- В период с апреля по октябрь 2022 года она перевела более 23 тысяч рублей на банковский счет для сбора денежных средств в интересах ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жительницу Бахчисарайского района к 15 годам колонии за перечисление средств на нужды ВСУ, сообщила прокуратура республики.
Судом установлено, что 56-летняя женщина в период с апреля по октябрь 2022 года на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины перевела более 23 тысяч рублей. При этом подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях противодействия и нанесения вреда ВС РФ, говорится в сообщении.
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в ведомстве
Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Журналистке Шипачевой вынесли приговор за госизмену
29 июля, 15:08