Рейтинг@Mail.ru
Жительница Крыма получила 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 31.07.2026
Жительница Крыма получила 15 лет колонии за госизмену

Жительница Крыма получила 15 лет колонии за сбор средств для ВСУ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Бахчисарайского района приговорили к 15 годам колонии за госизмену.
  • В период с апреля по октябрь 2022 года она перевела более 23 тысяч рублей на банковский счет для сбора денежных средств в интересах ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жительницу Бахчисарайского района к 15 годам колонии за перечисление средств на нужды ВСУ, сообщила прокуратура республики.
Судом установлено, что 56-летняя женщина в период с апреля по октябрь 2022 года на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины перевела более 23 тысяч рублей. При этом подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях противодействия и нанесения вреда ВС РФ, говорится в сообщении.
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в ведомстве
Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Оглашение в Мосгорсуде приговора журналистке Дарье Шипачевой по делу о госизмене. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Журналистке Шипачевой вынесли приговор за госизмену
29 июля, 15:08
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала