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В Крыму частично нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 31.07.2026
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09:14 31.07.2026
В Крыму частично нарушено энергоснабжение

В Крыму нарушено энергоснабжение некоторых населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В некоторых населенных пунктах Крыма нарушена подача электричества.
  • На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, восстановительные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Подача электричества в некоторых населенных пунктах нарушена, энергетики ведут восстановительные работы, сообщило в пятницу ГУП "Крымэнерго".
"Обстановка с энергоснабжением на большей части полуострова остается сложной. Из-за повреждения объектов ГУП Республики Крым "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, отмечается в сообщении.
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