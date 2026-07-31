В Крыму частично нарушено энергоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В некоторых населенных пунктах Крыма нарушена подача электричества.
- На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, восстановительные работы ведутся круглосуточно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Подача электричества в некоторых населенных пунктах нарушена, энергетики ведут восстановительные работы, сообщило в пятницу ГУП "Крымэнерго".
"Обстановка с энергоснабжением на большей части полуострова остается сложной. Из-за повреждения объектов ГУП Республики Крым "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, отмечается в сообщении.
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