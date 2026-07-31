Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в город из Марокко.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.

"Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности", - написал Дмитриев в социальной сети Х.