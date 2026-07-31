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Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами - РИА Новости, 31.07.2026
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02:32 31.07.2026
Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами в 410 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.
  • В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в город из Марокко.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.
В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.
"Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Он разместил два иллюстрирующих его тезис изображения: картину "Крушение" американского художника Томаса Коула из серии "Путь империи" и сделанную в четверг фотографию окрестностей Сеуты.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
СМИ: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов
01:11
 
СеутаРимРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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