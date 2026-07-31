Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве. Архивное фото

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

Указ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего для молодых специалистов.

Число заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в 2025 году.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Указ об особом статусе учителя закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего, для молодых специалистов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

"Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных.