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Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов - РИА Новости, 31.07.2026
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17:02 31.07.2026
Указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки, заявил Кравцов

Кравцов: указ об особом статусе учителя расширяет меры поддержки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
  • Указ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего для молодых специалистов.
  • Число заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в 2025 году.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Указ об особом статусе учителя закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их, прежде всего, для молодых специалистов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
"Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего, для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надежную защиту. Это серьезное подспорье для тех, кто идет работать в школу", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что указ также дает регионам право устанавливать свои дополнительные льготы для учителей сверх федеральных.
По словам Кравцова, интерес к профессии педагога растет: число заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в 2025 году.
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