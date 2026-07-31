Америка наконец определилась со своим главным врагом

В истории Америки произошло эпохальное событие: наконец-то было официально заявлено, с каким явлением, с какой идеологией США борются. То есть для главного мирового зла нашлось слово. А слово — это очень важно, без него не поборешься, потому что — а с кем и чем?

Ведь только вдуматься: в прошлом столетии их врагом и угрозой был мировой коммунизм и государства, которые то ли эту свою систему везде экспортировали, то ли просто были — в качестве альтернативы Западу и Америке как проекту. И Запад, соответственно, боролся с коммунизмом.

Так ведь какой год на дворе: китайский демонтаж прежней системы стартовал в конце 1970-х, советский на десять лет позже. Да, в США еще есть безумцы, для которых мы тут все равно поголовно коммунисты и только прикидываемся, что у нас нет с Западом борьбы систем. Но большинство людей все-таки нормальны и иногда задают нехорошие вопросы.

И вот вам ответ, и вот вам слово. Не пугайтесь, со второго раза вы сможете его выговорить: "третьемирность". На английском оно звучит почти так же чудовищно, но хотя бы делится надвое — Third Worldism. То есть это идеология, или менталитет, или склад ума обитателей бывшего третьего мира, а сегодня — Глобального Юга или, как их еще называют, мирового большинства.

И это теперь враг вполне официальный, потому что куда же официальнее, чем Госдепартамент США и лично госсекретарь Марко Рубио. Вот что этот бывший кубинец только что сказал про свою Родину: "На протяжении более чем шести десятилетий кубинский режим был главным спонсором радикальной левизны и третьемирности в Соединенные Штаты".

Это корявое слово далее перекочевало в документы Госдепа (а как вы хотите, если начальник сказал). А еще его заметили умные ребята из издания The American Conservative и начали разбираться: что бы это значило и откуда пошло?

И разобрались. В том, в частности, что слово точное. "Исламофашизм" не имеет такого географического охвата, "ревизионистские державы" (те, которые хотят пересмотреть непонятно какие правила) тоже не подходит, потому что уж кто ломает все правила и международное право в целом, так это Запад. Вечная борьба демократии и авторитаризма — опять же на себя посмотрите. А тут — очень удачная и всеохватывающая штука. Ну а язык если сразу не сломается, то только станет крепче.

Нашли и авторшу этого лингвистического шедевра. А она оказалась чуть ли не интереснее своего изобретения. Зинеб Рибуа, еврейка из Марокко, училась во Франции, перебралась в исследовательские структуры в США — в общем, типичная американка. Радуется как ребенок неожиданной славе и очень четко объясняет, как понимать это ее слово. А коллеги ей помогают.

Попробуем кратко пересказать их идеи. Раньше, когда был мировой коммунизм, конфликтовали Запад и Восток. А третьемирность — это когда мир мысленно делится на богатый Север и бедный Юг. И раз Север богатый, то он навсегда виноват. Во всем.

Далее: раньше была классовая борьба — теперь расовая, раньше был колониализм — но он в злых умах никуда не ушел, раньше была борьба двух систем — теперь вот этих Севера и Юга. То есть неважно, в чем виноват бывший Запад (он же нынешний Север), — важно, что он будет виноват всегда и в чем угодно. И должен вечно извиняться — словом и делом.

Еще дальше: Россия, Китай и Иран эту идеологию продвигают так же, как первые две страны раньше поступали с марксизмом. Хотя и тогда они параллельно двигали вот эту третьемирность — и она выжила, потому что должен же мир кого-то ненавидеть, не задумываясь о том, за что.

И наконец: этот враг Америки уже здесь, в США. И главная аудитория третьемирников — не в третьем мире, а тут. Их задача — Америку и прочий Запад уничтожить изнутри.

Теперь в качестве послесловия: долго же Госдеп и прочие ответственные структуры пытались внятно проговорить, кто враг и почему, — годами мучились. Ну вот сейчас все у них будет хорошо, потому что каждый демонолог знает: хочешь победить демона — для начала выясни его имя.

Борьба эта надолго, потому что речь идет о противостоянии западников примерно двум третям стран и народов мира. Так что нам с вами это самое слово еще предстоит услышать.

А вообще-то здесь очень хорошая тема для изучения состояния умов, настроения в тех или иных странах и кругах. Что-то такое, что цифрами не подтвердишь, а только общими ощущениями. Ну и как сейчас на самом деле относятся в странах мирового большинства к западникам?

Бывают неожиданные ответы. Вот только что вышедшая книга индийского дипломата Раджива Догры под названием "Как проваливаются нации" . И это о США и в целом о Западе — об их провале. Там описывается такой эпизод: в округе Бастар ежегодно проводится праздник Бхадо Джатра, племенные сообщества несут в храм к статуе Бангарамдеви своих домашних малых богов — деревянных, каменных. Жрецы оценивают, как эти малые боги исполнили пожелания людей. Если исполнили плохо, то статуэтки выбрасывают на задний двор храма, где они долго валяются, никому не нужные. Так вот, пишет индийский дипломат, нынешние западные лидеры рискуют оказаться на всемирном заднем дворе среди прочего мусора.

А это очень хороший образ. Дело в том, что мировое большинство, оно же Глобальный Юг, с самого начала — то есть с эпохи после 1945-го и деколонизации — не только ненавидело бывших колонизаторов. Картина была сложнее. Где-то ненавидели, даже воевали с ними, где-то ожидали от бывших хозяев чего-то хорошего — вот хоть опыта по части создания безупречной демократии. Надеялись на что-то.

Собственно, откуда вообще возникло понятие какого-то третьего мира? А оттуда, что в ту эпоху большинство незападных стран перманентно колебались и выбирали между Западом и Востоком, капитализмом и модным тогда коммунизмом. Кто-то старался играть на двух досках сразу. Кто-то свергал прозападных лидеров и ставил просоветских. Или наоборот. А большинство старалось хоть как-то держать нейтралитет, выбирать что-то третье.