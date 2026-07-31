Краткий пересказ от РИА ИИ 33-летний житель Шэньчжэня Ван Нин создал прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли.

Ван Нин также разработал навигационное приложение и инструменты для реабилитации инвалидов-колясочников.

За свое изобретение Ван Нин и его жена получили главный денежный приз в размере 50 тысяч юаней на соревновании в Шанхае.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли, а также разработал специализированное приложение и различные инструменты для реабилитации инвалидов-колясочников, сообщает китайская газета Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли, а также разработал специализированное приложение и различные инструменты для реабилитации инвалидов-колясочников, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP).

Идея создания уникальной коляски для инвалидов пришла к 33-летнему жителю Шэньчжэня Ван Нину после того, как он перенес полный паралич из-за серьезных операций на спинной мозг и мог двигать только глазами.

"Житель юго-восточного Китая превратил свой опыт паралича в источник вдохновения, создав прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли, всего за 48 часов во время технологического конкурса", - говорится в сообщении.

По словам изобретателя, ценность созданной им инновации заключается, прежде всего, в расширении возможностей инвалидов-колясочников.

"Помимо инвалидных колясок, Ван также разработал навигационное приложение для пользователей инвалидных колясок, а также инструменты для реабилитации и игры, направленные на восстановление людей с травмами спинного мозга", - отмечает издание.