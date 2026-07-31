Рейтинг@Mail.ru
Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 31.07.2026
Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

В Китае создали инвалидную коляску, управляемую силой мысли

© Кадр видео из соцсетейВан Нин на инвалидной коляске, управляемой силой мысли
Ван Нин на инвалидной коляске, управляемой силой мысли - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Ван Нин на инвалидной коляске, управляемой силой мысли
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 33-летний житель Шэньчжэня Ван Нин создал прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли.
  • Ван Нин также разработал навигационное приложение и инструменты для реабилитации инвалидов-колясочников.
  • За свое изобретение Ван Нин и его жена получили главный денежный приз в размере 50 тысяч юаней на соревновании в Шанхае.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли, а также разработал специализированное приложение и различные инструменты для реабилитации инвалидов-колясочников, сообщает китайская газета South China Morning Post (SCMP).
Идея создания уникальной коляски для инвалидов пришла к 33-летнему жителю Шэньчжэня Ван Нину после того, как он перенес полный паралич из-за серьезных операций на спинной мозг и мог двигать только глазами.
"Житель юго-восточного Китая превратил свой опыт паралича в источник вдохновения, создав прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли, всего за 48 часов во время технологического конкурса", - говорится в сообщении.
По словам изобретателя, ценность созданной им инновации заключается, прежде всего, в расширении возможностей инвалидов-колясочников.
"Помимо инвалидных колясок, Ван также разработал навигационное приложение для пользователей инвалидных колясок, а также инструменты для реабилитации и игры, направленные на восстановление людей с травмами спинного мозга", - отмечает издание.
За свое изобретение Ван Нин и его жена забрали главный денежный приз в размере 50 тысяч юаней (около 7,4 тысячи долларов) и заняли первое место в категории аппаратного обеспечения на соревновании в Шанхае.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств
28 июля, 12:38
 
В миреКитайШанхай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала