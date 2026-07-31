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Россиянина, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали - РИА Новости, 31.07.2026
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10:03 31.07.2026 (обновлено: 10:12 31.07.2026)
Россиянина, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали

Мужчину, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали на 2 месяца

© РИА Новости / Антон ДенисовСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.
  • Задержанный проводил разведку стратегически важных объектов под видом сотрудника логистической транспортной компании и передавал сведения кураторам террористической организации.
  • Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, и он арестован на два месяца.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин, который собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
Ранее ФСБ России сообщила о том, что во взаимодействии с СК РФ на территории Нижегородской области был задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.
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"Арестован до 22 сентября на два месяца", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, на какой срок избрана мера пресечения задержанному.
По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 50-летнему жителю Московского региона предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
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* Террористическая организация, запрещена в России
 
КиевСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияНижегородская областьСветлана ПетренкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
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