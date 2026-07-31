Россиянина, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.
- Задержанный проводил разведку стратегически важных объектов под видом сотрудника логистической транспортной компании и передавал сведения кураторам террористической организации.
- Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, и он арестован на два месяца.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин, который собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
"Арестован до 22 сентября на два месяца", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, на какой срок избрана мера пресечения задержанному.
По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 50-летнему жителю Московского региона предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
* Террористическая организация, запрещена в России