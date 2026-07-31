Россиянина, собиравшего данные о предприятиях ВПК для Киева, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.

Задержанный проводил разведку стратегически важных объектов под видом сотрудника логистической транспортной компании и передавал сведения кураторам террористической организации.

Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, и он арестован на два месяца.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин, который собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

Ранее ФСБ России сообщила о том, что во взаимодействии с СК РФ на территории Нижегородской области был задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации "Артподготовка"*.

"Арестован до 22 сентября на два месяца", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, на какой срок избрана мера пресечения задержанному.

По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 50-летнему жителю Московского региона предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).