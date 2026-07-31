Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы в пятницу утром, сообщило украинское издание «Страна.ua».
- Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве в пятницу утром, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов страны.
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