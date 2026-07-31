В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и десяти областях Украины утром была объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины в пятницу утром, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины.
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22 июня 2022, 17:18