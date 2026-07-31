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Хуситы опровергли информацию о транзитных сборах в Красном море - РИА Новости, 31.07.2026
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19:58 31.07.2026
Хуситы опровергли информацию о транзитных сборах в Красном море

"Ансар Алла" опровергло информацию о транзитных сборах в Красном море

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло информацию о намерении брать плату с судов за транзит через Баб-эль-Мандебский пролив.
  • МИД правительства хуситов заявил, что слухи о сборах за проход судов не соответствуют действительности, и судоходство в регионе безопасно.
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) опровергло информацию, якобы они собираются брать плату с судов за транзит через Баб-эль-Мандебский пролив.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что хуситы рассматривают возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря.
"Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море безопасно, и слухи о сборах или подобных вещах не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МИД правительства хуситов, его цитирует йеменское агентство новостей Saba.
Хуситы также раскритиковали намерение Саудовской Аравии создать международную коалицию по морской обороне, чтобы защищать судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Оманском заливе.
"Любое военное присутствие в Красном море создаст нестабильность и повлияет на текущую безопасную навигацию, поскольку морская блокада направлена только ​​против Саудовской Аравии и никого больше", - отмечается в заявлении МИД.
Ранее Саудовская Аравия заявила о создании коалиции по морской обороне, к которой выразили желание присоединиться 14 стран, включая Турцию и Пакистан.
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В миреКрасное мореСаудовская АравияЙеменАнсар Алла
 
 
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