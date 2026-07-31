Хуситы опровергли информацию о транзитных сборах в Красном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло информацию о намерении брать плату с судов за транзит через Баб-эль-Мандебский пролив.

МИД правительства хуситов заявил, что слухи о сборах за проход судов не соответствуют действительности, и судоходство в регионе безопасно.

ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) опровергло информацию, якобы они собираются брать плату с судов за транзит через Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что хуситы рассматривают возможность взимания оплаты с торговых судов за проход в южной части Красного моря

"Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море безопасно, и слухи о сборах или подобных вещах не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МИД правительства хуситов, его цитирует йеменское агентство новостей Saba.

Хуситы также раскритиковали намерение Саудовской Аравии создать международную коалицию по морской обороне, чтобы защищать судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Оманском заливе.

"Любое военное присутствие в Красном море создаст нестабильность и повлияет на текущую безопасную навигацию, поскольку морская блокада направлена только ​​против Саудовской Аравии и никого больше", - отмечается в заявлении МИД.