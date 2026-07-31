Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночной храп, сопровождающийся пробуждениями, ощущением удушья или дневной сонливостью, может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна.
- Эпизоды апноэ приводят к снижению уровня кислорода в крови.
- Повторяющиеся эпизоды апноэ могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Если ночной храп сопровождается пробуждениями, ощущением удушья или ночной сонливостью, это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, рассказал кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и кандидат медицинских наук Евгений Кокин.
"Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается", - сказал он "Ленте.ру".
Врач объяснил, что именно такие эпизоды, а не сам храп, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Кокина, если подобное повторяется несколько раз за ночь, это говорит о работе сердца в критически перегруженном режиме, организм не отдыхает, а уровень кислорода в крови снижается, тем самым повышая риск сердечно - сосудистых заболеваний.
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