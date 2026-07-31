Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Ночной храп, сопровождающийся пробуждениями, ощущением удушья или дневной сонливостью, может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна.

Эпизоды апноэ приводят к снижению уровня кислорода в крови.

Повторяющиеся эпизоды апноэ могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Если ночной храп сопровождается пробуждениями, ощущением удушья или ночной сонливостью, это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, рассказал кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

"Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается", - сказал он "Ленте.ру"

Врач объяснил, что именно такие эпизоды, а не сам храп, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.