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Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца - РИА Новости, 31.07.2026
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13:53 31.07.2026 (обновлено: 14:26 31.07.2026)
Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца

Кардиолог Кокин: ночной храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна

© Depositphotos.com / monkeybusinessМужчина храпит во сне
Мужчина храпит во сне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Мужчина храпит во сне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночной храп, сопровождающийся пробуждениями, ощущением удушья или дневной сонливостью, может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна.
  • Эпизоды апноэ приводят к снижению уровня кислорода в крови.
  • Повторяющиеся эпизоды апноэ могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Если ночной храп сопровождается пробуждениями, ощущением удушья или ночной сонливостью, это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, рассказал кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) и кандидат медицинских наук Евгений Кокин.
"Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается", - сказал он "Ленте.ру".
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Врач объяснил, что именно такие эпизоды, а не сам храп, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Кокина, если подобное повторяется несколько раз за ночь, это говорит о работе сердца в критически перегруженном режиме, организм не отдыхает, а уровень кислорода в крови снижается, тем самым повышая риск сердечно - сосудистых заболеваний.
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