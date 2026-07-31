В Хмельницкой области на военном полигоне прогремели мощные взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницком прогремели мощные взрывы.
- В силах спецопераций ВСУ заявили о ЧП на полигоне одной из воинских частей.
- Информация о пострадавших и погибших уточняется.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и детонацию, произошло на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в силах специальных операций ВСУ.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в названном городе.
"На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло ЧП, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил специальных операций ВСУ.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и погибших уточняется.