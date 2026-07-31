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В Хмельницкой области на военном полигоне прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 31.07.2026
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15:51 31.07.2026 (обновлено: 16:20 31.07.2026)
В Хмельницкой области на военном полигоне прогремели мощные взрывы

ВСУ заявили о ЧП после мощных взрывов на военном полигоне в Хмельницком

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницком прогремели мощные взрывы.
  • В силах спецопераций ВСУ заявили о ЧП на полигоне одной из воинских частей.
  • Информация о пострадавших и погибших уточняется.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Чрезвычайное происшествие, повлекшее взрыв и детонацию, произошло на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в силах специальных операций ВСУ.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в названном городе.
"На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло ЧП, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил специальных операций ВСУ.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших и погибших уточняется.
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