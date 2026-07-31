СМИ: ХАМАС согласился начать складирование тяжелого оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения и других военных объектов в секторе Газа.

Процесс начнется после выполнения оставшихся обязательств по Шарм-эль-Шейхскому протоколу и будет организован национальным комитетом.

Учет вооружений будет происходить параллельно с выводом израильских сил из районов сектора Газа и передачей оружия фракций согласно дорожной карте.

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект одобренного ими документа.

"Проект, одобренный ХАМАС и фракциями, предусматривает начало процесса учета и складирования тяжелого оружия, объектов военного производства, оружейных складов и тоннелей", — цитирует телеканал проект документа.

Согласно документу, процесс должен начаться после выполнения оставшихся обязательств, предусмотренных Шарм-эль-Шейхским протоколом.

Организацию и проведение учета и складирования предлагается поручить национальному комитету.

Проект предусматривает подготовку графика реализации в течение 14 дней. Этот срок может быть продлен по решению международной комиссии по надзору.

Этапы учета вооружений увязываются с постепенным выводом израильских сил из районов сектора Газа, которые находятся под их контролем. В документе также говорится, что вывод войск Израиля должен осуществляться параллельно с передачей оружия фракций в соответствии с десятым пунктом дорожной карты.

Контроль за процессом и подтверждение его выполнения предлагается возложить на международную комиссию по надзору при поддержке международных сил.