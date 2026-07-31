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СМИ: ХАМАС согласился начать складирование тяжелого оружия - РИА Новости, 31.07.2026
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01:51 31.07.2026
СМИ: ХАМАС согласился начать складирование тяжелого оружия

Al Jazeera: ХАМАС согласился начать складирование тяжелого оружия

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения и других военных объектов в секторе Газа.
  • Процесс начнется после выполнения оставшихся обязательств по Шарм-эль-Шейхскому протоколу и будет организован национальным комитетом.
  • Учет вооружений будет происходить параллельно с выводом израильских сил из районов сектора Газа и передачей оружия фракций согласно дорожной карте.
БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости. ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект одобренного ими документа.
"Проект, одобренный ХАМАС и фракциями, предусматривает начало процесса учета и складирования тяжелого оружия, объектов военного производства, оружейных складов и тоннелей", — цитирует телеканал проект документа.
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Согласно документу, процесс должен начаться после выполнения оставшихся обязательств, предусмотренных Шарм-эль-Шейхским протоколом.
Организацию и проведение учета и складирования предлагается поручить национальному комитету.
Проект предусматривает подготовку графика реализации в течение 14 дней. Этот срок может быть продлен по решению международной комиссии по надзору.
Этапы учета вооружений увязываются с постепенным выводом израильских сил из районов сектора Газа, которые находятся под их контролем. В документе также говорится, что вывод войск Израиля должен осуществляться параллельно с передачей оружия фракций в соответствии с десятым пунктом дорожной карты.
Контроль за процессом и подтверждение его выполнения предлагается возложить на международную комиссию по надзору при поддержке международных сил.
В проекте отдельно указывается, что палестинские фракции должны принимать участие в процессе учета и складирования вооружений. Документ, судя по опубликованным положениям, пока не предусматривает немедленной передачи всего оружия третьей стороне, а устанавливает механизм его учета, хранения и контроля.
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