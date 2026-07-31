В Польше утверждают, что в стране упала российская ракета Х-101

Краткий пересказ от РИА ИИ В воздушном пространстве Польши был обнаружен неидентифицированный летающий объект.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик утверждает, что это была российская ракета Х-101.

Польский пилот истребителя F-16 пытался сбить летательный аппарат, но не успел.

ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик утверждает, что республике в четверг упала якобы российская ракета Х-101.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск , не дождавшись итогов экспертиз, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101.

"Я разговаривал с оперативным командующим, и мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101", - сказал Томчик, не представив доказательств своих слов.

Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что польский пилот истребителя F-16 пытался, но не успел сбить летательный аппарат.

"Пилот польского F-16 был близок к тому, чтобы сбить … уже перехватывал объект, когда ракета упала и ударилась о землю", - сказал Косиняк-Камыш.

Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.