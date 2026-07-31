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В Польше утверждают, что в стране упала российская ракета Х-101 - РИА Новости, 31.07.2026
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13:28 31.07.2026
В Польше утверждают, что в стране упала российская ракета Х-101

Томчик: в Польше упала российская ракета Х-101

© REUTERS / Kacper PempelПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kacper Pempel
Польские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воздушном пространстве Польши был обнаружен неидентифицированный летающий объект.
  • Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик утверждает, что это была российская ракета Х-101.
  • Польский пилот истребителя F-16 пытался сбить летательный аппарат, но не успел.
ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик утверждает, что республике в четверг упала якобы российская ракета Х-101.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись итогов экспертиз, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101.
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"Я разговаривал с оперативным командующим, и мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101", - сказал Томчик, не представив доказательств своих слов.
Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что польский пилот истребителя F-16 пытался, но не успел сбить летательный аппарат.
"Пилот польского F-16 был близок к тому, чтобы сбить … уже перехватывал объект, когда ракета упала и ударилась о землю", - сказал Косиняк-Камыш.
Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств.
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В миреПольшаРоссияУкраинаВладислав Косиняк-КамышДональд ТускF-16ЗРК С-300
 
 
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