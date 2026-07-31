В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил об отмене опасности атаки беспилотников на территории региона.
- Опасность была объявлена в 02:01 мск и длилась чуть более 8 часов.
НАЛЬЧИК, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Опасность была объявлена в 02.01 мск, она длилась чуть более 8 часов.