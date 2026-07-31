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Россиян предупредили об обмане с забытой картой в банкомате - РИА Новости, 31.07.2026
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02:05 31.07.2026
Россиян предупредили об обмане с забытой картой в банкомате

Кутьин: мошенники используют подставные банковские карты как приманку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель с банковской картой МИР
Посетитель с банковской картой МИР - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель с банковской картой МИР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники все чаще используют «подставные» банковские карты как приманку, рассчитывая на порядочность прохожих.
  • Эксперт Василий Кутьин выделил три основных сценария мошенничества: с «проверкой баланса», звонком подставному оператору и просьбой «сверки баланса» от якобы владельца карты.
  • Главная защита от мошенников — сохранять спокойствие и не взаимодействовать с чужой картой, а сообщить о находке соответствующим службам.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мошенники все чаще используют "подставные" банковские карты как приманку, рассчитывая на порядочность прохожих. Об этом рассказал агентству “Прайм” директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Эксперт выделил три основных сценария мошенничества. Первый: "сотрудник" просит нашедшего "проверить баланс" для идентификации — так считывают данные карты жертвы. Второй: звонок по номеру на карте приводит к подставному оператору, который вынуждает продиктовать СМС-код или перейти на фишинговую страницу. Третий: якобы владелец просит зайти в онлайн-банк жертвы для "сверки баланса" или внести залог в доказательство непричастности.
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По словам Кутьина, схема строится на социальном давлении, ложном авторитете и спешке. Чаще всего страдают отзывчивые люди без опыта общения с мошенниками или слабо разбирающиеся в финансах. Главная защита — сохранять спокойствие и не прикасаться к чужой карте, а сообщить о находке охране или сотрудникам места.
Нельзя звонить по номерам с карты — использовать только официальные контакты с сайта банка. Никому не передавать СМС-коды, CVV и пароли. Карту лучше сдать в отделение или полицию. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит код из СМС — это главный маркер мошенничества, заключил Кутьин.
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Василий КутьинРоссияОбщество
 
 
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