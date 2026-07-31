Россиян предупредили об обмане с забытой картой в банкомате

Эксперт выделил три основных сценария мошенничества. Первый: "сотрудник" просит нашедшего "проверить баланс" для идентификации — так считывают данные карты жертвы. Второй: звонок по номеру на карте приводит к подставному оператору, который вынуждает продиктовать СМС-код или перейти на фишинговую страницу. Третий: якобы владелец просит зайти в онлайн-банк жертвы для "сверки баланса" или внести залог в доказательство непричастности.