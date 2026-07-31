В Москве водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной в Москве.
- Пострадавших нет.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, совершеннолетний водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной.
"Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.