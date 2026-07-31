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В Москве водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку - РИА Новости, 31.07.2026
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11:57 31.07.2026 (обновлено: 13:45 31.07.2026)
В Москве водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку

В Москве каршеринг вылетел в реку на Филевской набережной

© Фото : соцсетиАвтомобиль каршеринга в воде на Филевской набережной
Автомобиль каршеринга в воде на Филевской набережной - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : соцсети
Автомобиль каршеринга в воде на Филевской набережной
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной в Москве.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, совершеннолетний водитель каршеринга не справился с управлением и вылетел в реку на Филевской набережной.
"Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
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