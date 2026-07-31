Следователь по делу ангарского маньяка назвал основные мотивы преступлений

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Карчевский, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России, считает, что жажда наживы и проблемы в воспитании могут быть причинами, которые делают из человека преступника.

Карчевский отметил, что маньяки и убийцы были в разные исторические периоды.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Среди причин, делающих из человека преступника, можно назвать жажду наживы и проблемы в воспитании, считает заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России Евгений Карчевский, расследовавший дело ангарского маньяка Михаила Попкова.

"Причин, которые превращают человека в преступника, массы. Если взять экономику — это жажда наживы. В части сексуальных преступлений — многое идет от воспитания. По большому счету, раньше зла тоже хватало, просто об этом реже говорили. Если окунуться в историю, то маньяки и убийцы были и в царское, и в советское время", - сказал Карчевский в интервью "Газете.Ru"

В декабре прошлого года суд признал Попкова виновным в убийстве двух человек, установив, что в августе 2008 года подсудимый в лесу при въезде в Ангарск поочередно задушил веревкой двух ранее не знакомых ему 27-летних женщин.