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Следователь по делу ангарского маньяка назвал основные мотивы преступлений - РИА Новости, 31.07.2026
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15:49 31.07.2026
Следователь по делу ангарского маньяка назвал основные мотивы преступлений

Карчевский: человека в преступника превращают жажда наживы и проблемы из детства

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники
Сотрудник полиции надевает наручники - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудник полиции надевает наручники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Карчевский, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России, считает, что жажда наживы и проблемы в воспитании могут быть причинами, которые делают из человека преступника.
  • Карчевский отметил, что маньяки и убийцы были в разные исторические периоды.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Среди причин, делающих из человека преступника, можно назвать жажду наживы и проблемы в воспитании, считает заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России Евгений Карчевский, расследовавший дело ангарского маньяка Михаила Попкова.
"Причин, которые превращают человека в преступника, массы. Если взять экономику — это жажда наживы. В части сексуальных преступлений — многое идет от воспитания. По большому счету, раньше зла тоже хватало, просто об этом реже говорили. Если окунуться в историю, то маньяки и убийцы были и в царское, и в советское время", - сказал Карчевский в интервью "Газете.Ru".
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд оставил в силе приговор "ангарскому маньяку" за убийство двух женщин
4 марта, 11:11
В декабре прошлого года суд признал Попкова виновным в убийстве двух человек, установив, что в августе 2008 года подсудимый в лесу при въезде в Ангарск поочередно задушил веревкой двух ранее не знакомых ему 27-летних женщин.
С учетом мнения государственного обвинителя суд за это преступление приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима по совокупности с приговорами, вынесенными в период с 2015 по 2023 годы по уголовным делам об убийствах более 80 человек.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ангарск
 
 
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