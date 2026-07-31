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В ОП предложили ввести учительский капитал - РИА Новости, 31.07.2026
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03:56 31.07.2026
В ОП предложили ввести учительский капитал

Замсекретаря ОП Гриб предложил ввести учительский капитал

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Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести учительский капитал для педагогов, проработавших в школе 25 лет.
  • Учительский капитал может быть предоставлен деньгами или метрами жилья: два-четыре метра за каждый год работы или крупная выплата через 25 лет.
  • По мнению Владислава Гриба, введение учительского капитала повысит авторитет профессии учителя и сделает ее более привлекательной для молодых специалистов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В России следует ввести учительский капитал на покупку жилья для педагогов, проработавших в школе 25 лет, считает замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Я считаю, что можно ввести учительский капитал. То есть, грубо говоря, его можно предоставить деньгами или метрами жилья. Отдельно выдавать два-четыре метра жилья за каждый год работы в школе. Либо деньгами, которые могут быть потом выплачен через 25 лет", - сказал он в разговоре с РИА Новости.
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Он подчеркнул, что "учитель - это основа любого государства". Гриб пояснил, что после 25 лет педагогического стажа учитель мог бы получить крупную выплату от государства, которую можно было бы использовать для приобретения жилья.
"Получается, если выпускник сразу идет работать в школу, то примерно к 50 годам он получает учительский капитал. Это станет важной социальной гарантией для человека, который отдал четверть века своей жизни школе", - добавил он.
По словам Гриба, введение такой меры позволит повысить авторитет профессии учителя и сделать ее более привлекательной для молодых специалистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Согласно ему, в России признаются особый статус и общественная значимость профессии, поскольку педагоги ответственны за интеллектуальное и нравственное развитие общества.
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