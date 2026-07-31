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Климатолог рассказала о риске усиления пожаров в Канаде при расчистке лесов - РИА Новости, 31.07.2026
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06:36 31.07.2026
Климатолог рассказала о риске усиления пожаров в Канаде при расчистке лесов

Климатолог Дэниелс: расчистка лесов может привести к усилению пожаров в Канаде

© REUTERS / BC Wildfire ServiceЛесной пожар в Канаде
Лесной пожар в Канаде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / BC Wildfire Service
Лесной пожар в Канаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прореживание и расчистка лесов в Канаде не помогут справиться с масштабными пожарами и могут ускорить распространение огня.
  • Масштабные пожары в Канаде начались в мае и охватили более 3 миллионов гектаров.
  • Лесные массивы Канады занимают около 537 миллионов гектаров, и добраться до многих из них можно только по воздуху или по зимним ледовым трассам, что затрудняет оперативную ликвидацию возгораний.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Прореживание и расчистка лесов не помогут Канаде справиться с масштабными лесными пожарами и только ускорят распространение огня, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
Масштабные пожары начались в Канаде в мае на фоне аномальной жары и сухих гроз. Огонь охватил более 3 миллионов гектаров, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха в самой стране и соседних США. Президент США Дональд Трамп 21 июля обвинил Канаду в отказе от элементарных мер по уходу за лесами и уборки лесного мусора.
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"В этой экосистеме прореживание высушит мхи и увеличит скорость ветра, что приведет к более быстрым и интенсивным пожарам, а органические почвы невозможно очистить граблями", - сказала собеседница агентства.
Дэниэлс пояснила, что леса Канады занимают около 1,3 миллиарда акров, или 537 миллионов гектаров. Через большую часть лесных массивов не проложены дороги, поэтому добраться до них можно только по воздуху или по зимним ледовым трассам. В таких условиях пожарные службы не могут оперативно потушить каждое возникшее возгорание.
При этом, по словам эксперта, бороться со всеми природными пожарами не следует, поскольку огонь играет необходимую роль в жизни лесной экосистемы.
"Мы не можем добраться до многих из этих очагов, чтобы потушить возникающие пожары, да и не должны этого делать, поскольку пожар является естественным и неотъемлемым экологическим процессом", - отметила Дэниэлс.
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