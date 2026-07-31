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Израиль заявил об уничтожении туннелей "Хезболлах" рядом с замком в Ливане - РИА Новости, 31.07.2026
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02:22 31.07.2026
Израиль заявил об уничтожении туннелей "Хезболлах" рядом с замком в Ливане

Израиль заявил об уничтожении туннелей "Хезболлах" рядом с замком Бофор в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземные туннели в районе замка Бофор на юге Ливана.
  • Израиль отметил, что операция проведена после нарушения соглашения о прекращении огня со стороны ливанского движения "Хезболлах"
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземные туннели в районе замка Бофор на юге Ливана, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что операция была проведена после нарушения соглашения о прекращении огня со стороны ливанского движения "Хезболлах".
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"Туннели были взорваны с использованием примерно 700 тонн взрывчатки в рамках систематической операции ЦАХАЛ по уничтожению всей террористической инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении в социальных сетях.
Замок Бофор был построен крестоносцами в начале XII века.
Рамочное соглашение, заключенное 26 июня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения "Хезболлах". Процесс должен начаться с так называемых пилотных зон, из которых предполагается вывод израильских войск.
Несмотря на это, израильские атаки на Ливан продолжаются практически ежедневно, хотя в последнее время их интенсивность несколько снизилась. Израиль сохраняет военное присутствие на юге страны, откуда была вынуждена уехать значительная часть местного населения.
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