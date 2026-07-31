Израиль заявил об уничтожении туннелей "Хезболлах" рядом с замком в Ливане

"Туннели были взорваны с использованием примерно 700 тонн взрывчатки в рамках систематической операции ЦАХАЛ по уничтожению всей террористической инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении в социальных сетях.

Несмотря на это, израильские атаки на Ливан продолжаются практически ежедневно, хотя в последнее время их интенсивность несколько снизилась. Израиль сохраняет военное присутствие на юге страны, откуда была вынуждена уехать значительная часть местного населения.