Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново

© Фото : предоставлено мамой девочки Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново

Мать девочки из Иванова рассказала о последствиях травли дочери в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ У девочки из Иваново развились псориаз и холка на нервной почве из-за травли в школе.

Прокуратура Октябрьского района города Иваново и региональное следственное управление СК России начали проверки информации о травле ученицы начальных классов.

Уполномоченная по правам человека в Ивановской области взяла ситуацию под контроль.

БРЯНСК, 31 июл — РИА Новости. Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново, сообщила РИА Новости мать ребенка Екатерина.

В пятницу региональные прокуратура и следственное управление СК России сообщили о начале проверок информации о травле ученицы начальных классов в одной из школ города Иваново. Ведомства обратили внимание на публикации в социальных сетях, где мать девочки рассказала о травле ребенка со стороны одноклассников и бездействии представителей школы.

Ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего взяла на контроль уполномоченная по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.

"Дочь начали обижать с первого класса. Я не раз жаловалась и учителю, и директору, но никакого результата это не дало. С первого же класса у дочери на нервной почве начал развиваться псориаз. Он обострялся во время учебы, а на каникулах утихал, и пятна постепенно пропадали", — сказала Екатерина.

© Фото : предоставлено мамой девочки Псориаз развился на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново © Фото : предоставлено мамой девочки Псориаз развился на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново

По ее словам, травля дочки продолжалась на протяжении трех лет. Девочка испытывала постоянный стресс, все время втягивала голову в плечи, боясь, что ее в очередной раз обидят.