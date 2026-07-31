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Мать девочки из Иванова рассказала о последствиях травли дочери в школе - РИА Новости, 31.07.2026
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15:57 31.07.2026 (обновлено: 19:10 31.07.2026)
Мать девочки из Иванова рассказала о последствиях травли дочери в школе

Мать девочки из Иванова: из-за травли в школе у дочери начался псориаз

© Фото : предоставлено мамой девочкиПсориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново
Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : предоставлено мамой девочки
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У девочки из Иваново развились псориаз и холка на нервной почве из-за травли в школе.
  • Прокуратура Октябрьского района города Иваново и региональное следственное управление СК России начали проверки информации о травле ученицы начальных классов.
  • Уполномоченная по правам человека в Ивановской области взяла ситуацию под контроль.
БРЯНСК, 31 июл — РИА Новости. Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново, сообщила РИА Новости мать ребенка Екатерина.
В пятницу региональные прокуратура и следственное управление СК России сообщили о начале проверок информации о травле ученицы начальных классов в одной из школ города Иваново. Ведомства обратили внимание на публикации в социальных сетях, где мать девочки рассказала о травле ребенка со стороны одноклассников и бездействии представителей школы.
Ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего взяла на контроль уполномоченная по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.
"Дочь начали обижать с первого класса. Я не раз жаловалась и учителю, и директору, но никакого результата это не дало. С первого же класса у дочери на нервной почве начал развиваться псориаз. Он обострялся во время учебы, а на каникулах утихал, и пятна постепенно пропадали", — сказала Екатерина.
© Фото : предоставлено мамой девочкиПсориаз развился на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново
Псориаз и холка, похожая на горбик, развились на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : предоставлено мамой девочки
Псориаз развился на нервной почве у пострадавшей от травли одноклассников девочки в Иваново
По ее словам, травля дочки продолжалась на протяжении трех лет. Девочка испытывала постоянный стресс, все время втягивала голову в плечи, боясь, что ее в очередной раз обидят.
"Из-за этого у нее на спине, чуть ниже шеи, развилась холка, от которой мы безуспешно пытаемся избавиться. Она похожа на горбик. Уже прошли три курса массажа, занятия плаваньем, купили корсет, ортопедические стул и подушку. Педиатр говорит, что эту проблему сможет решить только хирург", — поделилась женщина.
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