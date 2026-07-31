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В Иваново второй день ищут пропавшего мальчика - РИА Новости, 31.07.2026
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09:23 31.07.2026
В Иваново второй день ищут пропавшего мальчика

В Иваново второй день ищут пропавшего 11-летнего мальчика

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцатилетний мальчик пропал в Иваново 30 июля.
  • Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь в поисках ребенка.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал 30 июля в Иваново, волонтеры просят помочь в его поисках, сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
"Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал… 11 лет, город Иваново. С 30 июля 2026 года его местонахождение неизвестно", - говорится на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте".
В ориентировке на поиск ребенка приводятся его приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Он был одет в салатовую футболку, черные штаны и черные кроссовки.
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