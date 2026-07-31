В Иваново второй день ищут пропавшего мальчика

БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал 30 июля в Иваново, волонтеры просят помочь в его поисках, сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В ориентировке на поиск ребенка приводятся его приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Он был одет в салатовую футболку, черные штаны и черные кроссовки.