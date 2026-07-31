Рейтинг@Mail.ru
МВД Финляндии призвало временно исключить Испанию из Шенгена - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 31.07.2026 (обновлено: 12:53 31.07.2026)
МВД Финляндии призвало временно исключить Испанию из Шенгена

МВД Финляндии призвало временно исключить Испанию из Шенгена из-за мигрантов

© AP Photo / Antonio SempereМигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава финского МВД Мари Рантанен призвала европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны.
  • По ее мнению, государства, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгена.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны.
"Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение (премьер-министра Италии Джорджи - ред.) Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны", - написала Рантанен в Х.
Ранее Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Радиостанция Cadena SER сообщила утром в пятницу со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город из Марокко проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации телерадиокомпания RTVE, около 19 человек погибли в попытках пересечь границу.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ
Вчера, 10:59
 
В миреЕвропаИталияИспанияШенгенская зонаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала