МВД Финляндии призвало временно исключить Испанию из Шенгена

Ранее Джорджа Мелони заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Радиостанция Cadena SER сообщила утром в пятницу со ссылкой на власти, что за сутки в автономный город из Марокко проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации телерадиокомпания RTVE, около 19 человек погибли в попытках пересечь границу.