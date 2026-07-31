СМИ: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья после попыток прорыва мигрантов.

Жителей Мелильи призвали не приближаться к пограничной зоне, чтобы не мешать работе правоохранительных органов.

Сотрудники сил безопасности пресекли несколько попыток незаконного проникновения на испанскую территорию, в районе границы была слышна стрельба.

МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки, после попыток прорыва мигрантов, передает агентство EFE.

"Пограничный переход Бени-Энсар, единственный действующий между Испанией и Марокко в Мелилье, остается закрытым", - пишет агентство.

Мелилья - испанский автономный город, расположенный на северном побережье Африки и граничащий с Марокко. Жителей призвали не приближаться к пограничной зоне, чтобы не мешать работе правоохранительных органов.

Отмечается, что сотрудникам сил безопасности пришлось пресечь несколько попыток незаконного проникновения на испанскую территорию. В районе границы была предпринята попытка массового прорыва, там также были слышны выстрелы. Кто и при каких обстоятельствах открыл огонь, не уточняется.

К переходу и другим участкам границы направлены полицейские патрули. За обстановкой следят с помощью беспилотников, ранее для наблюдения также задействовали вертолеты.