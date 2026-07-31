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СМИ: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов - РИА Новости, 31.07.2026
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01:11 31.07.2026
СМИ: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов

EFE: Испания закрыла границу с Марокко после попыток прорыва мигрантов

© AP Photo / Antonio SempereМигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья после попыток прорыва мигрантов.
  • Жителей Мелильи призвали не приближаться к пограничной зоне, чтобы не мешать работе правоохранительных органов.
  • Сотрудники сил безопасности пресекли несколько попыток незаконного проникновения на испанскую территорию, в районе границы была слышна стрельба.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки, после попыток прорыва мигрантов, передает агентство EFE.
"Пограничный переход Бени-Энсар, единственный действующий между Испанией и Марокко в Мелилье, остается закрытым", - пишет агентство.
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Мелилья - испанский автономный город, расположенный на северном побережье Африки и граничащий с Марокко. Жителей призвали не приближаться к пограничной зоне, чтобы не мешать работе правоохранительных органов.
Отмечается, что сотрудникам сил безопасности пришлось пресечь несколько попыток незаконного проникновения на испанскую территорию. В районе границы была предпринята попытка массового прорыва, там также были слышны выстрелы. Кто и при каких обстоятельствах открыл огонь, не уточняется.
К переходу и другим участкам границы направлены полицейские патрули. За обстановкой следят с помощью беспилотников, ранее для наблюдения также задействовали вертолеты.
События в Мелилье произошли на фоне резкого усиления миграционного давления на оба испанских автономных города в Северной Африке, граничащих с Марокко (Сеуту и Мелилью). Ранее в тот же день тысячи молодых марокканцев собрались у границы Сеуты, а сотни из них проникли на испанскую территорию, после чего власти Испании направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Данных о том, что попытки прорыва в Сеуте и Мелилье были скоординированы, пока нет.
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