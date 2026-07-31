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Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в Испании - РИА Новости, 31.07.2026
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17:07 31.07.2026
Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в Испании

Дмитриев сравнил миграционный кризис в Испании с футбольным матчем

© AP Photo / Antonio SempereМигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Испании произошел миграционный кризис: тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
  • Власти Испании направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
  • Дмитриев сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания — Марокко со счетом 50 000:0 в пользу Марокко, отметив нелегальное проникновение в Испанию около 50 тысяч человек из Марокко.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал разгорающийся в Испании миграционный кризис.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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"Если бы они растянули это "мини-вторжение" из 50 тысяч мигрантов на две недели, никто бы этого и не заметил. Точно так же, как бюрократы ЕС всегда поощряли постепенное и последовательное "незаметное" вторжение, подрывающее западную цивилизацию", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания - Марокко, счет в котором составляет 50 000:0 в пользу арабской страны. Дмитриев пояснил, что в четверг испанская полиция зафиксировала нелегальное проникновение в страну около 50 тысяч человек из Марокко.
Ранее спецпредставитель президента также подчеркнул, что прорыв тысяч мигрантов в испанский город Сеуту является яркой иллюстрацией катастрофической миграционной политики ЕС и Великобритании, основанной на надеждах левых на то, что мигранты и их потомки будут голосовать за левых на выборах.
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