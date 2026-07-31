Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Испании произошел миграционный кризис: тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
- Власти Испании направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
- Дмитриев сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания — Марокко со счетом 50 000:0 в пользу Марокко, отметив нелегальное проникновение в Испанию около 50 тысяч человек из Марокко.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал разгорающийся в Испании миграционный кризис.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
Глава РФПИ сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания - Марокко, счет в котором составляет 50 000:0 в пользу арабской страны. Дмитриев пояснил, что в четверг испанская полиция зафиксировала нелегальное проникновение в страну около 50 тысяч человек из Марокко.
Ранее спецпредставитель президента также подчеркнул, что прорыв тысяч мигрантов в испанский город Сеуту является яркой иллюстрацией катастрофической миграционной политики ЕС и Великобритании, основанной на надеждах левых на то, что мигранты и их потомки будут голосовать за левых на выборах.