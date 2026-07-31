Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

© AP Photo / Antonio Sempere Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ В Испании произошел миграционный кризис: тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию.

Власти Испании направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

Дмитриев сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания — Марокко со счетом 50 000:0 в пользу Марокко, отметив нелегальное проникновение в Испанию около 50 тысяч человек из Марокко.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал разгорающийся в Испании миграционный кризис.

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Многие из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.

"Если бы они растянули это "мини-вторжение" из 50 тысяч мигрантов на две недели, никто бы этого и не заметил. Точно так же, как бюрократы ЕС всегда поощряли постепенное и последовательное "незаметное" вторжение, подрывающее западную цивилизацию", - написал Дмитриев в соцсети X

Глава РФПИ сравнил ситуацию с мигрантами в Испании с футбольным матчем Испания - Марокко, счет в котором составляет 50 000:0 в пользу арабской страны. Дмитриев пояснил, что в четверг испанская полиция зафиксировала нелегальное проникновение в страну около 50 тысяч человек из Марокко.