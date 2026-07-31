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Российская студия представила в Китае видеоигру про побег от деда - РИА Новости, 31.07.2026
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08:43 31.07.2026
Российская студия представила в Китае видеоигру про побег от деда

Deep Corp представил видеоигру "Деда" на выставке в Шанхае

© РИА Новости / Григорий СысоевГеймер
Геймер - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Геймер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский разработчик видеоигр Deep Corp представил игру "Деда" (DEDA) на выставке ChinaJoy в Шанхае.
  • Студия Deep Corp впервые участвует в ChinaJoy, и пока игра не переведена на китайский язык — сначала компания хочет оценить интерес китайских геймеров к продукту.
  • Китайские игроки считают, что игра "Деда" может найти свою аудиторию на китайском рынке, но для этого механики игры должны стать более понятными.
ШАНХАЙ (Китай), 31 июл - РИА Новости. Российский разработчик видеоигр Deep Corp представил игру "Деда" (DEDA), в которой надо сбежать от злого деда, на выставка цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Шанхае, являющаяся одной из крупнейших в данной области в мире, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка ChinaJoy проходит с 31 июля по 3 августа. Общая площадь экспозиции превышает 140 тысяч квадратных метров, более 500 игровых компаний из более чем 30 стран и регионов мира представляют более 1000 игровых продуктов. В этом году в выставке принимают участие 12 игровых студий из России, которые представляют более 20 проектов.
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Как рассказал РИА Новости генеральный директор студии Михаил Коваленко, студия Deep Corp впервые участвует в ChinaJoy. По словам Коваленко, пока игра не переведена на китайский язык, студия сперва хочет оценить интерес китайских геймеров к продукту. "Если увидим определенную положительную реакцию, то будем ее уже полностью переводить и адаптировать именно под китайский рынок", - сказал он.
В игре необходимо выбраться из дома, при этом игрока постоянно преследует "дед в маске волка", который охотится на главного героя. В игре есть несколько вариантов концовок. Как отметил Коваленко, потенциально игра должна привлечь внимание китайских игроков.
"У нас хардкорный режим, и русские игроки очень сильно жалуются на его сложность. Для китайского рынка, наоборот, это не чрезмерная сложность, а хороший вызов", - сказал он.
По словам китайского геймера, который протестировал игру на полях российского павильона, игра сможет найти своего потребителя в Китае.
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"Думаю, игра сможет стать популярной среди китайских игроков, потому что, когда мы говорим о Китае, мы говорим о рынке с населением 1,4 миллиарда человек, мне кажется, независимо от того, насколько нишевый или массовый жанр игры, в Китае всегда найдётся своя аудитория и преданные поклонники", - поделился он с агентством.
Он добавил, что "игра очень интересная", но отметил, что в настоящее время в ней нет обучения, подчеркнув, что если сделать механики игры более понятными и объяснить правила, у игры "будет очень большой потенциал".
Игра "Деда" (DEDA) вышла в феврале 2026 года.
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