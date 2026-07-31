В Хмельницком снова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Хмельницкий на западе Украины снова прогремели взрывы.
- Воздушная тревога в городе не объявлялась.
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщил украинский телеканала "24-й канал".
Ранее в пятницу телеканал сообщил, что мощный взрыв прогремел в Хмельницком на западе Украины, над городом поднимается столб дыма.
"В Хмельницком повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24-го канала".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в городе не объявлялась.
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