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ХАМАС назвал условие, при котором начнет выполнять план по Газе - РИА Новости, 31.07.2026
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19:11 31.07.2026
ХАМАС назвал условие, при котором начнет выполнять план по Газе

РИА Новости: ХАМАС начнет выполнять соглашение по Газе только после Израиля

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ХАМАС не начнет выполнять соглашение по Газе, пока Израиль не выполнит свои обязательства.
  • ХАМАС согласовал с посредниками общее видение реализации второго этапа прекращения огня и ожидает ответа Израиля.
  • Израиль должен приступить к выполнению всех обязательств с первого дня, а в течение 14 дней стороны должны согласовать подробный график и механизм реализации соглашения.
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. ХАМАС не начнет выполнять соглашение по Газе, пока посредники, прежде всего США, не добьются от Израиля полного выполнения договоренностей по сектору Газа, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Гази Хамад.
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"Именно на посредниках, и прежде всего на Соединенных Штатах, лежит ответственность за предоставление необходимых гарантий и принуждение Израиля к выполнению соглашения. Мы не предпримем ни одного шага, пока Израиль не выполнит свои обязательства", - сказал Хамад.
По его словам, ХАМАС согласовал с посредниками общее видение реализации второго этапа прекращения огня и ожидает ответа израильской стороны. Хамад заявил, что предыдущий опыт свидетельствует о нежелании Израиля соблюдать соглашения и его стремлении продолжить военные действия в секторе Газа.
Представитель поблагодарил посредников за усилия по сближению позиций и выработке формулы, приемлемой для сторон, однако отметил, что теперь перед гарантами стоит задача добиться практического выполнения договоренностей Израилем.
По его словам, израильская сторона должна с первого дня приступить к выполнению всех обязательств, а в течение 14 дней стороны должны согласовать подробный график и механизм реализации соглашения.
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