Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме "Гвардейск"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев повторно посетил территорию лагеря имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, где проходит форум "Гвардейск", и обсудил с активистами важность работы поисковиков, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На всероссийском форуме из 1,5 тысячи участников — 11 тверских. Достойнейшие представители нашего региона. Настоящие лидеры, инициативные, с горящими глазами, полные искреннего желания развивать родную Тверскую область. Узнал у молодежи об их планах на будущее и о том, каким они хотят видеть наш регион — сильным и процветающим. В этом, как и во многом другом, наши взгляды сходятся", — написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс".

Сидя вокруг костра с чаем, активисты и глава региона обсудили развитие поискового движения в регионе и возможности для поддержки участников данного направления. Затронули и тему процветания Верхневолжья, необходимые меры для улучшения жизни на территории.

"Договорились с молодой гвардией, что все предложения в народную программу партии они передадут нам, а мы их будем использовать в своей работе. И это будут не просто предложения, а проекты реальных дел и задач, которые ребятам по силам реализовать — безусловно, с нашей всесторонней поддержкой. Наша молодежь — это огромная движущая сила, энергия, красота. Они должны и, главное, могут своими руками создавать будущее нашей страны и региона!" — отметил руководитель Верхневолжья в "Максе".

Молодые люди рассказали Королеву о своей жизни в лагере и провели небольшую экскурсию по его территории.

Ранее глава региона в рамках форума сообщил о решении расширить поддержку поискового движения в Тверской области. Для этого предусмотрено выделение дополнительных средств на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта.

Форум "Гвардейск" представляет собой кульминацию образовательного блока проекта "ПолитЗавод" и объединяет на региональных площадках людей из 89 субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Это пространство для подготовки нового поколения лидеров общественно-политической сферы.