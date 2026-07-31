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Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме "Гвардейск" - РИА Новости, 31.07.2026
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Тверская область
 
18:21 31.07.2026
Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме "Гвардейск"

Королев обсудил с активистами форума "Гвардейск" значимость работы поисковиков

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВиталий Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме "Гвардейск"
Виталий Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме Гвардейск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Виталий Королев обсудил важность работы поисковиков на форуме "Гвардейск"
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев повторно посетил территорию лагеря имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, где проходит форум "Гвардейск", и обсудил с активистами важность работы поисковиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На всероссийском форуме из 1,5 тысячи участников — 11 тверских. Достойнейшие представители нашего региона. Настоящие лидеры, инициативные, с горящими глазами, полные искреннего желания развивать родную Тверскую область. Узнал у молодежи об их планах на будущее и о том, каким они хотят видеть наш регион — сильным и процветающим. В этом, как и во многом другом, наши взгляды сходятся", — написал Королев в своем канале в мессенджере "Макс".
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Сидя вокруг костра с чаем, активисты и глава региона обсудили развитие поискового движения в регионе и возможности для поддержки участников данного направления. Затронули и тему процветания Верхневолжья, необходимые меры для улучшения жизни на территории.
"Договорились с молодой гвардией, что все предложения в народную программу партии они передадут нам, а мы их будем использовать в своей работе. И это будут не просто предложения, а проекты реальных дел и задач, которые ребятам по силам реализовать — безусловно, с нашей всесторонней поддержкой. Наша молодежь — это огромная движущая сила, энергия, красота. Они должны и, главное, могут своими руками создавать будущее нашей страны и региона!" — отметил руководитель Верхневолжья в "Максе".
Молодые люди рассказали Королеву о своей жизни в лагере и провели небольшую экскурсию по его территории.
Ранее глава региона в рамках форума сообщил о решении расширить поддержку поискового движения в Тверской области. Для этого предусмотрено выделение дополнительных средств на проведение экспедиций, закупку оборудования, предоставление транспорта.
Форум "Гвардейск" представляет собой кульминацию образовательного блока проекта "ПолитЗавод" и объединяет на региональных площадках людей из 89 субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Это пространство для подготовки нового поколения лидеров общественно-политической сферы.
Программа форума включает поисковые экспедиции, образовательные мероприятия и другие активности. Молодые люди работают с федеральными экспертами, политиками и ветеранами СВО, участвуют в дебатах, разрабатывают командные проекты.
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