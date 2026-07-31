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ЕС пытался "замести под ковер" свои миграционные проблемы, заявил Грушко - РИА Новости, 31.07.2026
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18:29 31.07.2026
ЕС пытался "замести под ковер" свои миграционные проблемы, заявил Грушко

Грушко: ЕС фокусировался на демонизации РФ вместо решения миграционных проблем

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз пытается "замести под ковер" свои миграционные проблемы, сосредоточившись на демонизации России.
  • Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, а число погибших при попытках проникновения мигрантов достигло 34.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз пытался "замести под ковер" свои миграционные проблемы, вместо этого сосредоточившись на демонизации России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя кризис в испанской Сеуте.
Как отметил Грушко, Москва давно предлагала Евросоюзу сотрудничество в самых различных сферах.
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"Но сегодня, когда все подчинено задаче милитаризации, когда все подчинено задаче подготовки войны с Россией, демонизации нашей страны, вот такие проблемы они пытались замести под ковер. Но, к их сожалению, реальность просто ломает те двери, идеологические, политические и стены, которые они создают, и показывает Евросоюзу то, где находятся их реальные проблемы", - сказал он журналистам в пятницу.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.
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