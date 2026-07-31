Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Евросоюз пытается "замести под ковер" свои миграционные проблемы, сосредоточившись на демонизации России.

Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, а число погибших при попытках проникновения мигрантов достигло 34.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз пытался "замести под ковер" свои миграционные проблемы, вместо этого сосредоточившись на демонизации России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя кризис в испанской Сеуте.

Как отметил Грушко Москва давно предлагала Евросоюзу сотрудничество в самых различных сферах.

"Но сегодня, когда все подчинено задаче милитаризации, когда все подчинено задаче подготовки войны с Россией, демонизации нашей страны, вот такие проблемы они пытались замести под ковер. Но, к их сожалению, реальность просто ломает те двери, идеологические, политические и стены, которые они создают, и показывает Евросоюзу то, где находятся их реальные проблемы", - сказал он журналистам в пятницу.