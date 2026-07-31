В Калининградской области нашли гриб весом три килограмма

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"Это Головач. Одно из названий его Головач. Дождевик гигантский из семейства шампиньонов. В последнее время гриб стал редкостью. Не знаю из-за чего, может что-то поменялось в климате. Раньше его было много. И по пять килограммов находили. Взвешивали на глаз. На глаз три килограмма", - сказал Смирнов.