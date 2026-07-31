В Калининградской области нашли гриб весом три килограмма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Калининградом нашли редкий гриб-головач весом около трех килограммов.
- Гриб относится к семейству шампиньонов и в последнее время стал редкостью.
- В лесах Калининградской области сейчас много грибов, несмотря на затопленные из-за дождливого лета леса.
КАЛИНИНГРАД, 31 июл – РИА Новости. Гриб–головач, который относится к семейству шампиньонов, весом примерно три килограмма, нашли под Калининградом, находка редкая, хотя размером он может быть и больше, сообщил РИА Новости председатель региональной ассоциации "Грибы и грибники Калининградской области" Николай Смирнов.
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"Это Головач. Одно из названий его Головач. Дождевик гигантский из семейства шампиньонов. В последнее время гриб стал редкостью. Не знаю из-за чего, может что-то поменялось в климате. Раньше его было много. И по пять килограммов находили. Взвешивали на глаз. На глаз три килограмма", - сказал Смирнов.
Собеседник агентства уточнил, что гриб разрезали на большие куски и их хватило всем, кто участвовал в походе. Головач оказался молодой, с "зефирной" мякотью.
"Этот гриб отваривать не надо. Его достаточно просто - принес домой, бросил на сковородку и все. Очень вкусный гриб, съедобный гриб. Но, к сожалению, в последнее время почему-то стал редким", - добавил Смирнов.
Он также отметил, что в лесах Калининградской области сейчас много грибов - больше всего лисичек, начали появляться белые грибы, пошел ежовик желтый. Из-за дождливого лета в регионе есть затопленные водой леса. Но, тем не менее, погода для сбора хорошая.
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