Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области нашли гриб весом три килограмма - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 31.07.2026 (обновлено: 23:23 31.07.2026)
В Калининградской области нашли гриб весом три килограмма

РИА Новости: в Калининградской области нашли гриб-головач весом три килограмма

© РИА Новости / Михаил МордасовГриб
Гриб - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Гриб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Калининградом нашли редкий гриб-головач весом около трех килограммов.
  • Гриб относится к семейству шампиньонов и в последнее время стал редкостью.
  • В лесах Калининградской области сейчас много грибов, несмотря на затопленные из-за дождливого лета леса.
КАЛИНИНГРАД, 31 июл – РИА Новости. Гриб–головач, который относится к семейству шампиньонов, весом примерно три килограмма, нашли под Калининградом, находка редкая, хотя размером он может быть и больше, сообщил РИА Новости председатель региональной ассоциации "Грибы и грибники Калининградской области" Николай Смирнов.
«
"Это Головач. Одно из названий его Головач. Дождевик гигантский из семейства шампиньонов. В последнее время гриб стал редкостью. Не знаю из-за чего, может что-то поменялось в климате. Раньше его было много. И по пять килограммов находили. Взвешивали на глаз. На глаз три килограмма", - сказал Смирнов.
Собеседник агентства уточнил, что гриб разрезали на большие куски и их хватило всем, кто участвовал в походе. Головач оказался молодой, с "зефирной" мякотью.
"Этот гриб отваривать не надо. Его достаточно просто - принес домой, бросил на сковородку и все. Очень вкусный гриб, съедобный гриб. Но, к сожалению, в последнее время почему-то стал редким", - добавил Смирнов.
Он также отметил, что в лесах Калининградской области сейчас много грибов - больше всего лисичек, начали появляться белые грибы, пошел ежовик желтый. Из-за дождливого лета в регионе есть затопленные водой леса. Но, тем не менее, погода для сбора хорошая.
Грибы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Врач предупредила об опасности чрезмерного употребления грибов
19 октября 2025, 04:06
 
КалининградКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала