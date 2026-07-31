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В Минске не подтвердили закрытие латвийско-белорусской границы - РИА Новости, 31.07.2026
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22:50 31.07.2026 (обновлено: 23:09 31.07.2026)
В Минске не подтвердили закрытие латвийско-белорусской границы

РИА Новости: Белоруссия не подтвердила закрытие границы с Латвией

© Sputnik / Игорь МейденБаннер на латвийско-белорусской границе
Баннер на латвийско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Игорь Мейден
Баннер на латвийско-белорусской границе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам.
  • Госпогранкомитет Белоруссии не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией.
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии не подтверждает информацию о полном закрытии границы с Латвией, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета Антон Бычковский.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.
«
"Эту информацию (о полном закрытии латвийско-белорусской границы - ред.) не подтверждаем", - сказал Бычковский.
В настоящее время на латвийско-белорусской границе функционирует только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу одного пункта пропуска на границе с Белоруссией "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
По данным госпогранкомитета Белоруссии на 22.00 мск, выезда из Белоруссии в Латвию в приграничном пункте пропуска "Григоровщина" (с латвийской стороны - "Патерниеки") ожидают около 20 легковых автомобилей, очередей из фур и автобусов нет. При этом на 20.00 мск очередей транспорта не фиксировалось.
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