В Минске не подтвердили закрытие латвийско-белорусской границы

По данным госпогранкомитета Белоруссии на 22.00 мск, выезда из Белоруссии в Латвию в приграничном пункте пропуска "Григоровщина" (с латвийской стороны - "Патерниеки") ожидают около 20 легковых автомобилей, очередей из фур и автобусов нет. При этом на 20.00 мск очередей транспорта не фиксировалось.