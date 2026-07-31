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Латвия закрыла границу с Белоруссией - РИА Новости, 31.07.2026
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22:10 31.07.2026
Латвия закрыла границу с Белоруссией

Латвия закрыла границу с Белоруссией по техническим причинам

© Sputnik / Игорь МейденБаннер на латвийско-белорусской границе
Баннер на латвийско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Sputnik / Игорь Мейден
Баннер на латвийско-белорусской границе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.
  • Тем, кто не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Янис Домбрава.
«

"По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта", - написал Домбрава на странице в соцсети Х.

Для тех, кто еще не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.
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