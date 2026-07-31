Латвия закрыла границу с Белоруссией

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Янис Домбрава.

"По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта", - написал Домбрава на странице в соцсети Х .

Для тех, кто еще не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.