Латвия закрыла границу с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам.
- Тем, кто не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, сообщил министр внутренних дел прибалтийской республики Янис Домбрава.
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"По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта", - написал Домбрава на странице в соцсети Х.
Для тех, кто еще не вернулся в Латвию, предлагают воспользоваться другими маршрутами.
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