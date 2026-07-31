В Сумской области ввели графики отключения электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В части Сумской области на севере Украины введены графики отключения электроэнергии.
- Отключения электроэнергии связаны с повреждением объектов энергетики.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии введены в части Сумской области на севере Украины, сообщили в компании "Сумыоблэнерго".
"В части Сумской области введены графики отключений электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетики.